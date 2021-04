Un posto al sole “Viola verrà trovata morta” | Ilenia Lazzarin scatena il panico tra i fan (Di venerdì 2 aprile 2021) Viola morte Un posto al sole – Solonotizie24Lo sceneggiato di Un posto al sole da molto fan ormai tiene compagnia al pubblico televisivo italiani, grazie al racconto avvincente che viene fatto delle storie dei personaggi della serie. In particolar modo, ecco che i riflettori sono puntati sul personaggio di Viola che, a quanto pare, ben presto verrà trovata morta… Ebbene sì, il pubblico di Un posto al sole negli anni ha imparato ad amare tutti i personaggi della serie e che negli anni hanno animato lo show con il racconto delle loro storie. Tra questi, inoltre, troviamo anche Viola arrivata nella serie quando era solo un adolescente e che in un primo momento ha fatto sognare i fan per ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 2 aprile 2021)morte Unal– Solonotizie24Lo sceneggiato di Unalda molto fan ormai tiene compagnia al pubblico televisivo italiani, grazie al racconto avvincente che viene fatto delle storie dei personaggi della serie. In particolar modo, ecco che i riflettori sono puntati sul personaggio diche, a quanto pare, ben presto… Ebbene sì, il pubblico di Unalnegli anni ha imparato ad amare tutti i personaggi della serie e che negli anni hanno animato lo show con il racconto delle loro storie. Tra questi, inoltre, troviamo anchearrivata nella serie quando era solo un adolescente e che in un primo momento ha fatto sognare i fan per ...

Advertising

SandraM_Tcon0 : RT @Cecco_Piantoni: Per 5.000 euro gli avrà svelato come finisce 'Un posto al sole' #Russia #Spionaggio #Biot - andrewsword2 : RT @Cecco_Piantoni: Per 5.000 euro gli avrà svelato come finisce 'Un posto al sole' #Russia #Spionaggio #Biot - Fuser10314370 : E soprattutto quel senso di profonda mediocrità da parte di chi pensa di difendere in questo modo il piccolo posto… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito… -