Un Posto al Sole | trama 2 aprile 2021 | il ritorno di Filippo

Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 2 aprile 2021 con il ritorno di Filippo da Milano e la decisione definitiva di Clara sul suo rapporto. Filippo torna da Milano Nelle puntate precedenti di Un Posto al Sole si è potuta notare quanta sofferenza negli occhi di Filippo per quella che potrebbe rivelarsi una malattia molto grave. Sartori è uno dei personaggi più amati dai telespettatori e in questi anni è stato messo alla prova notevolmente, dalla scoperta di chi fosse il vero padre - Roberto Ferri - sino alla morte del suo primogenito. Poi con Serena sembrava aver trovato la sua strada ma anche in questo caso sono stati tantissimi gli alti e bassi subiti. Il tradimento, una gravidanza inaspettata sino al sequestro di ...

