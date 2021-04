Un posto al sole, Nina Soldano tornerà? L’attrice rompe il silenzio, la verità (Di venerdì 2 aprile 2021) Un posto al sole, Marina Giordano tornerà? Nina Soldano rompe il silenzio sui social: ecco cosa ha svelato. In questi mesi, ad Un posto al sole, siamo stati colpiti maggiormente dall’uscita di scena di Marina Giordano, personaggio che interpreta L’attrice Nina Soldano. Come sappiamo, la Giordano è partita, insieme a Fabrizio, lasciando a Roberto Ferri L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 2 aprile 2021) Unal, Marina Giordanoilsui social: ecco cosa ha svelato. In questi mesi, ad Unal, siamo stati colpiti maggiormente dall’uscita di scena di Marina Giordano, personaggio che interpreta. Come sappiamo, la Giordano è partita, insieme a Fabrizio, lasciando a Roberto Ferri L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

bubinoblog : UN POSTO AL SOLE, NINA SOLDANO TORNA NEI PANNI DI MARINA: A PASQUETTA SONO SUL SET - _shamelesss_ : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - mery87719544 : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - bi_bi_naa : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa da audiodescrizioni e #sottotitoli online per voi come s… -