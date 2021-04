Un posto al sole, l'interprete di Marina annuncia il ritorno: «Nuove storie» (Di venerdì 2 aprile 2021) Arrivano delle buone notizie per tutti i fedeli seguaci di Un posto al sole e i fan dell'indimenticabile Marina Giordano. Dopo essere sparita dalla soap opera partenopea, in tanti si sono domandati se l'attrice sarebbe mai ritornata o se il suo si è trattato di un addio definitivo. A fugare tutti i dubbi ci ha pensato Nina Soldano attraverso un'intervista rilasciata a 'Gente'. Nina Soldano rompe il ghiaccio: «Sto tornando in Un posto al sole» Ne è passato di tempo da quando Marina Giordano è volata via dalla sua Napoli per seguire Fabrizio. I fan, quando hanno appreso dell'addio di Marina non hanno affatto reagito positivamente, infatti, ai tempi l'attrice fu inondata di messaggi di stima e di gente che le chiedeva di tornare. L'attesa sta per finire e a svelare il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 aprile 2021) Arrivano delle buone notizie per tutti i fedeli seguaci di Unale i fan dell'indimenticabileGiordano. Dopo essere sparita dalla soap opera partenopea, in tanti si sono domandati se l'attrice sarebbe mai ritornata o se il suo si è trattato di un addio definitivo. A fugare tutti i dubbi ci ha pensato Nina Soldano attraverso un'intervista rilasciata a 'Gente'. Nina Soldano rompe il ghiaccio: «Sto tornando in Unal» Ne è passato di tempo da quandoGiordano è volata via dalla sua Napoli per seguire Fabrizio. I fan, quando hanno appreso dell'addio dinon hanno affatto reagito positivamente, infatti, ai tempi l'attrice fu inondata di messaggi di stima e di gente che le chiedeva di tornare. L'attesa sta per finire e a svelare il ...

Advertising

DeniseBellet : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - duecuoriallora : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito dopo onlin… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito… - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Un Posto al Sole, la grande sorpresa “a furor di popolo”: torna Marina Giordano/Nina Soldano -