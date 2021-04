Un Posto al Sole, la grande sorpresa “a furor di popolo”: torna Marina Giordano/Nina Soldano (Di venerdì 2 aprile 2021) “A furor di popolo Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto. Vi amo”, l’annuncio sui social arriva direttamente da Nina Soldano. Lo scorso gennaio l’addio ufficiale, uno stop dopo diciotto anni al personaggio amato di “Un Posto al Sole“, la storica soap in onda nell’access prime time di Rai3. Uscita di scena che aveva agitato i fan sorpresi per l’abbandono dell’affascinante imprenditrice. “Non posso anticipare niente, ma sono pronta per ritornare sul set di Un Posto al Sole! Marina si è riposata abbastanza direi, quindi è arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie. Non manca molto, sto già studiando i copioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Adistando. Grazie ancora a tutti per l’affetto. Vi amo”, l’annuncio sui social arriva direttamente da. Lo scorso gennaio l’addio ufficiale, uno stop dopo diciotto anni al personaggio amato di “Unal“, la storica soap in onda nell’access prime time di Rai3. Uscita di scena che aveva agitato i fan sorpresi per l’abbandono dell’affascinante imprenditrice. “Non posso anticipare niente, ma sono pronta per rire sul set di Unalsi è riposata abbastanza direi, quindi è arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie. Non manca molto, sto già studiando i copioni ...

Advertising

GiulyAngelini92 : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - LoryBorre98 : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - bubinoblog : UN POSTO AL SOLE, NINA SOLDANO TORNA NEI PANNI DI MARINA: A PASQUETTA SONO SUL SET - _shamelesss_ : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - mery87719544 : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… -