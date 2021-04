«Un Posto al Sole»: il ritorno di Marina Giordano (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono passati tre mesi da quando Marina Giordano ha lasciato Palazzo Palladini, anche se i fan di Un Posto al Sole in fondo lo sapevano che era solo questione di tempo prima che tornasse. «L’uscita di Marina non e? stata una mia scelta. Se Marina tornera? e quando, io questo ancora non lo so, l’unica certezza e? la sua partenza» aveva scritto Nina Soldano su Instagram il 7 gennaio lasciando tutti con il fiato sospeso, almeno fino a oggi: è la stessa attrice ad annunciare, infatti, che Marina tornerà finalmente nella soap di Raitre che le ha dato il successo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono passati tre mesi da quando Marina Giordano ha lasciato Palazzo Palladini, anche se i fan di Un Posto al Sole in fondo lo sapevano che era solo questione di tempo prima che tornasse. «L’uscita di Marina non e? stata una mia scelta. Se Marina tornera? e quando, io questo ancora non lo so, l’unica certezza e? la sua partenza» aveva scritto Nina Soldano su Instagram il 7 gennaio lasciando tutti con il fiato sospeso, almeno fino a oggi: è la stessa attrice ad annunciare, infatti, che Marina tornerà finalmente nella soap di Raitre che le ha dato il successo.

