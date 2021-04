Un mese di violenze, soprusi e paura. La storia di una donna di Monza intrappolata dal revenge porn (Di venerdì 2 aprile 2021) I carabinieri hanno messo fine al suo incubo. Una donna di 51 anni, infatti, in queste settimane sarebbe stata costretta, con narcotici, a subire violenze sessuali, ripresa peraltro da una videocamera, da parte di un uomo di 46 anni di Brugherio (Monza). Arrivata in ospedale, dopo essere stata vista in cortile smarrita e in preda a un malore a causa delle medicine prese, ha raccontato tutto ai militari. Poi, però, minacciata di revenge porn, è tornata dall’uomo per evitare che potesse diffondere quei filmati in rete e ha subito un’altra violenza sessuale (sempre dopo essere stata drogata). L’ultimo stupro L’uomo, alla fine, è stato arrestato – con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e revenge porn – grazie all’allarme lanciato dai vicini di ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) I carabinieri hanno messo fine al suo incubo. Unadi 51 anni, infatti, in queste settimane sarebbe stata costretta, con narcotici, a subiresessuali, ripresa peraltro da una videocamera, da parte di un uomo di 46 anni di Brugherio (). Arrivata in ospedale, dopo essere stata vista in cortile smarrita e in preda a un malore a causa delle medicine prese, ha raccontato tutto ai militari. Poi, però, minacciata di, è tornata dall’uomo per evitare che potesse diffondere quei filmati in rete e ha subito un’altra violenza sessuale (sempre dopo essere stata drogata). L’ultimo stupro L’uomo, alla fine, è stato arrestato – con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e– grazie all’allarme lanciato dai vicini di ...

fabbri333 : Subisce violenze sessuali per un mese. Torna dall'aguzzino per evitare revenge porn, ma è vittima di un nuovo stupro - mariagraziakim3 : RT @MaricaGusmitta: Una donna di 51 anni per oltre un mese è stata costretta con narcotici a subire violenze sessuali, ripresa da una video… - MaricaGusmitta : Una donna di 51 anni per oltre un mese è stata costretta con narcotici a subire violenze sessuali, ripresa da una v… - giornaleradiofm : Violentata due volte per evitare revenge: (ANSA) - MONZA, 02 APR - Una donna di 51 anni per oltre un mese è stata c… - RosannaMarani : Subisce violenze sessuali per un mese. Torna dall'aguzzino per evitare revenge porn, ma è vittima di un nuovo stupro -