Un Medico in Famiglia | Domiziana Giovinazzo è diventata mamma

(Di venerdì 2 aprile 2021), interprete di Elena Martini nella fiction “Unin”, èper la prima volta Fiocco azzurro per: la ventunenne interprete di Elena Martini della fiction di Raiuno “Unin” èper la prima volta, dando alla luce il piccolo Lorenzo. La prima foto del bebè, in cui si intravede anche la sua manina contornata dal classico braccialetto bianco, è stata condivisa su Instagram dastessa e accompagnata dalla didascalia: “Grazie di cuore a tutti per l’immenso affetto, Lorenzo”. Lorenzo è frutto dell’amore tra...

Advertising

lucianonobili : Altro che “mi hanno chiamato”, le chiamate le faceva lui, tante. E non solo al medico di famiglia, ma al direttore… - Daniela31776 : RT @Laura__3012: Era un medico. Ha fatto lo scaricatore di banane, il fotografo ambulante, lo sguattero, l'infermiere e amava la poesia. N… - AndreaMarano11 : RT @Laura__3012: Era un medico. Ha fatto lo scaricatore di banane, il fotografo ambulante, lo sguattero, l'infermiere e amava la poesia. N… - Nerone_Nerone : @nicmax25 Sabato scorso mi ha chiamato il medico di famiglia e mi ha dato due date per la vaccinazione: martedì in… - RollaTiziano : RT @Laura__3012: Era un medico. Ha fatto lo scaricatore di banane, il fotografo ambulante, lo sguattero, l'infermiere e amava la poesia. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico Famiglia

Orizzonte Scuola

...e psicoterapeuta dell'età evolutiva, grande esperto di problematiche giovanili. L'appuntamento è per martedì 6 aprile alle 21 sulla piattaforma zoom. ' Stiamo inaugurando l'anno della...Poi, lo potranno fare a domicilio o dovrà andare sino alla Fiera di Cagliari? Ho anche parlato con il nostrodi, non sa ...Domiziana Giovinazzo, interprete di Elena Martini nella fiction "Un Medico in Famiglia", è diventata mamma per la prima volta ...Con lui c’era anche lo specialista cardiologo Aldo Salvi. Invece come medico di parte della famiglia, era presente la dottoressa Elena Ulacco. Dall’autopsia purtroppo è emerso che la morte della donna ...