ULTIMO presenta “Buongiorno vita – L’evento” in streaming su LIVENow il 22 Aprile | anteprima del singolo del singolo in uscita il 23 Aprile

Giovedì 22 Aprile alle ore 21:00, ULTIMO sarà il protagonista di "Buongiorno vita – L'evento". Un appuntamento unico e speciale dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre i grandi successi che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo "Buongiorno vita". La nuova canzone uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in radio, venerdì 23 Aprile ed è già disponibile in presave. ULTIMO torna ad esibirsi live, protagonista insieme al suo pianoforte in uno show prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in streaming su LIVENow.

