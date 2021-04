Ultimo: appuntamento unico e speciale dal Parco archeologico del Colosseo per presentare il suo ultimo singolo “Buongiorno vita” (Di venerdì 2 aprile 2021) Venerdì 2 aprile 2021. Giovedì 22 aprile alle ore 21:00, ultimo sarà il protagonista di “Buongiorno vita – L’evento”. Un appuntamento unico e speciale dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre i grandi successi che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo “Buongiorno vita”. La nuova canzone uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in radio, venerdì 23 aprile ed è già disponibile in presave. ultimo torna ad esibirsi live, protagonista insieme al suo pianoforte in uno show prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in streaming su ... Leggi su domanipress (Di venerdì 2 aprile 2021) Venerdì 2 aprile 2021. Giovedì 22 aprile alle ore 21:00,sarà il protagonista di “– L’evento”. Undel, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre i grandi successi che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo”. La nuova canzone uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in radio, venerdì 23 aprile ed è già disponibile in presave.torna ad esibirsi live, protagonista insieme al suo pianoforte in uno show prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in streaming su ...

ReErthu : Guardo Ginevra e le sue amiche che gli avevano dato appuntamento alle 15 e disse il suo ultimo record personale ris… - Daniel632121704 : RT @RadioItalia: ????@IlVeroUltimo presenterà il nuovo singolo 'Buongiorno vita' live in streaming dal Colosseo di Roma. Segnatevi l'appuntam… - MontiFrancy82 : Giovedì 22 aprile alle ore 21 @IlVeroUltimo sarà protagonista di “Buongiorno vita – L’evento”, un appuntamento uni… - iorestofragile : RT @RadioItalia: ????@IlVeroUltimo presenterà il nuovo singolo 'Buongiorno vita' live in streaming dal Colosseo di Roma. Segnatevi l'appuntam… - RadioItalia : ????@IlVeroUltimo presenterà il nuovo singolo 'Buongiorno vita' live in streaming dal Colosseo di Roma. Segnatevi l'a… -