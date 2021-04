UFC | Marvin Vettori ‘ufficializza’ il match con Holland | “Ora mostriamo al mondo chi è il re” FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 aprile 2021)contro Kevin: si fa. Nella serata di ieri le parti dei due fighter hanno firmato il contratto per il main event della riunione del 10 aprile che inizialmente prevedeva il britannico Darren Till come avversario dell’italiano. Poi l’infortunio alla clavicola e la necessità di trovare un nuovo sfidante: cioè Kevin, fama tanta ma anche un piazzamento nel ranking più basso dell’atleta di Liverpool. In ogni caso, in attesa della conferma della UFC, lo stessosu Instagram ha ‘ufficializzato’ a modo suo l’incontro: “From the stroller to the cage it’s a short step“, cioè “Dal passeggino alla gabbia il passo è breve“. E ancora: “Ora è arrivato il momento di dimostrare alchi è il re della divisione dei pesi medi“. Appuntamento ...