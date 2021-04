UE, nessun accordo sulla spartizione dei vaccini anti-Covid (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi, i 27 Paesi dell’UE non sono riusciti ad accordarsi sulla redistribuzione delle dosi di vaccino. Diversi governi si sono lamentati di aver ricevuto un trattamento ingiusto. Al centro della controversia ci sono i forti ritardi nelle consegne da parte di AstraZeneca. Questo aveva portato alcuni Paesi membri a richiedere la redistribuzione di 10 milioni di dosi extra, recentemente acquistati da BioNTech / Pfizer, che arriveranno entro la fine di giugno. Invece di trovare una soluzione condivisa, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca si separeranno dagli altri Paesi membri per la spartizione delle dosi. Riceveranno, quindi, la loro quota in base al calcolo proporzionale già esistente. Gli altri 24 divideranno le dosi in modo più solidale e, secondo un accordo politico raggiunto oggi, lasceranno una quota maggiore a cinque paesi in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi, i 27 Paesi dell’UE non sono riusciti ad accordarsiredistribuzione delle dosi di vaccino. Diversi governi si sono lamentati di aver ricevuto un trattamento ingiusto. Al centro della controversia ci sono i forti ritardi nelle consegne da parte di AstraZeneca. Questo aveva portato alcuni Paesi membri a richiedere la redistribuzione di 10 milioni di dosi extra, recentemente acquistati da BioNTech / Pfizer, che arriveranno entro la fine di giugno. Invece di trovare una soluzione condivisa, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca si separeranno dagli altri Paesi membri per ladelle dosi. Riceveranno, quindi, la loro quota in base al calcolo proporzionale già esistente. Gli altri 24 divideranno le dosi in modo più solidale e, secondo unpolitico raggiunto oggi, lasceranno una quota maggiore a cinque paesi in ...

