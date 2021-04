Ucciso un poliziotto vicino al Congresso degli Stati Uniti (Di venerdì 2 aprile 2021) Un uomo è stato Ucciso dagli agenti della polizia di Washington dopo aver accoltellato uno poliziotto a poche centinaia di metri dal Congresso degli Stati Uniti. Secondo la Cnn l’uomo avrebbe prima travolto due poliziotti per poi schiantarsi contro una barricata a Constitution Avenue, dove di solito i senatori entrano ogni giorno verso il Campidoglio. Dopo lo schianto l’uomo sarebbe sceso dalla macchina e brandendo un coltello avrebbe ferito a morte uno dei due agenti che non è riuscito a sopravvivere nonostante sia stato portato subito in ospedale. In risposta i colleghi dei due agenti feriti hanno aperto il fuoco, uccidendo l’assalitore. Al momento il Campidoglio è stato isolato dalla Guardia Nazionale, e ai parlamentari è stato ordinato di non entrare o uscire. «Questo evento non ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 aprile 2021) Un uomo è statodagli agenti della polizia di Washington dopo aver accoltellato unoa poche centinaia di metri dal. Secondo la Cnn l’uomo avrebbe prima travolto due poliziotti per poi schiantarsi contro una barricata a Constitution Avenue, dove di solito i senatori entrano ogni giorno verso il Campidoglio. Dopo lo schianto l’uomo sarebbe sceso dalla macchina e brandendo un coltello avrebbe ferito a morte uno dei due agenti che non è riuscito a sopravvivere nonostante sia stato portato subito in ospedale. In risposta i colleghi dei due agenti feriti hanno aperto il fuoco, uccidendo l’assalitore. Al momento il Campidoglio è stato isolato dalla Guardia Nazionale, e ai parlamentari è stato ordinato di non entrare o uscire. «Questo evento non ...

Advertising

riotta : One officer dead after man rams Capitol barricade; suspect fatally shot by police, officials say Un poliziotto mort… - repubblica : ?? Washington, auto investe due agenti vicino al Congresso: un poliziotto morto, l'altro ferito. Ucciso l'autista ch… - amnestyitalia : Ieri è cominciato il processo per l'omicidio di #GeorgeFloyd, ucciso a maggio da un poliziotto. Speriamo che i resp… - Activnews24 : ?? Attacco al #Campidoglio, la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ordina di mettere le bandiere a mezz'asta al… - gnaafamos : A #Washington auto verso la Casa Bianca. 1 poliziotto morto e uno ferito. Ucciso l'attaccante. -