Tutto il meteo di Pasqua Cosa accadrà il sabato | ?la domenica e il lunedì

(Di venerdì 2 aprile 2021) Alessandro Ferroe Pasquetta con freddo e maltempo: in arrivo un'ondata di gelo dal Nord Europa, termometri giù anche di 12 gradi e neve sui rilievi a quote basse. Poche ore ed assisteremo ad un netto cambiamento, in arrivo un'ondata di freddo e maltempo che rovinerà ladi gran parte degli italiani: temporali, grandine, venti freddi e nevicate a bassa quota ci faranno ripiombare in pieno inverno. Situazione attuale Ultimi scampoli di bel tempo con l'alta pressione africana ancora protagonista (per poco) sul nostro Paese: anche oggi, massime di 24-25 gradi si sono avute su gran parte del Centro-Nord, intorno ai 20-22 gradi al Sud. Ma saranno le ultime ore con un clima più simile a quello di una tarda primavera. Dal nord Europa, infatti, sono in arrivo più impulsi freddi e perturbati che faranno ...