Trump apre il suo blog Con Melania sarà ospite speciale ai banchetti nuziali | “Vi manco già?”

Un nuovo sito per rimanere in contatto con i sostenitori. E' l'ultima iniziativa di Donald Trump che con sua moglie Melania ha aperto il blog '45office.com'. L'obiettivo è consentire ai sostenitori di chiedere la loro partecipazione a eventi, di inviare messaggi e ricevere saluti personalizzati. Un sito per restare in contatto con gli americani L'ufficio dell'ex presidente, messo al bando da Facebook e Twitter subito dopo l'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill, ha annunciato il lancio del "sito ufficiale del 45esimo presidente degli Stati Uniti". Che a gennaio ha lasciato la Casa Bianca al termine del suo primo mandato dopo la sconfitta elettorale di novembre. Trump, che non ha sinora svelato le sue intenzioni per il 2024, e Melania vogliono "restare in contatto" con gli americani.

