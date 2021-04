Trovato senza vita il cantante Patrick Juvet - (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberta Damiata Scomparso all'età di 70 anni il noto cantante anni '80 Patrick Juvet, Trovato senza vita nella sua casa di Barcellona. A darne la notizia l'agenzia France Presse e il manager dell'artista. Ancora sconosciute le cause della morte È scomparso all'età di 70 anni il cantante svizzero Patrick Juvet, uno dei nomi più famosi della disco music europea e internazionale degli anni ’80. Nato a Montreux il 21 agosto del 1950 è stato Trovato senza vita nel suo appartamento di Barcellona dove si era trasferito da poco tempo. A darne notizie l’agenzia France Presse e il suo agente Yann Ydoux. Non sono ancora stati resi noti i motivi della sua scomparsa, e secondo la ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberta Damiata Scomparso all'età di 70 anni il notoanni '80nella sua casa di Barcellona. A darne la notizia l'agenzia France Presse e il manager dell'artista. Ancora sconosciute le cause della morte È scomparso all'età di 70 anni ilsvizzero, uno dei nomi più famosi della disco music europea e internazionale degli anni ’80. Nato a Montreux il 21 agosto del 1950 è statonel suo appartamento di Barcellona dove si era trasferito da poco tempo. A darne notizie l’agenzia France Presse e il suo agente Yann Ydoux. Non sono ancora stati resi noti i motivi della sua scomparsa, e secondo la ...

Damiana25231294 : @smimi55504746 @Anna11971905 @zorzi_gaia Io nn dico ti voglio bene così a caso, comunque nn è che Giulia avesse mai… - BGiulia3 : Il metodo migliore che ho trovato per svegliarmi presto è guardare i primi due episodi di Spinning out, ogni volta… - marieta99044909 : RT @GiovanniG1950: @ItaliaViva @matteorenzi Mio figlio proveniente dalla Germania ,marzo 2021 ,per perdita di lavoro causa covid19, anche… - SergioPerrotta1 : @Psyco012 Lui è quello che ha trovato il modo di arricchirsi senza fare una beata, in culo agli italiani. - _poisonia : @Roberta71689416 senza parlare di tutta la pantomima precedente con donazioni e cose varie che ho trovato di un cri… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato senza Virginio: "La musica mi ha salvato (dal bullismo)" Virginio , Virginio Simonelli all'anagrafe, lo dice senza retorica, senza pretese intellettuali o ... Ho vissuto varie storie in cui, ad un certo punto, mi sono trovato davanti a un bivio: stare seduto ...

Vacanze: dove andiamo? ... dove abbiamo trovato un operatore locale di avventure anche del gusto, 62°Nord, che conosce ogni ... Vale la pena ricordarlo: mai prenotare un hotel senza avere ricevuto informazioni specifiche sul ...

Trovato senza vita in mare: addio a Franco Youtvrs Nelle mutande gli ovetti con dosi di cocaina pronte E’ scattato il controllo. I carabinieri hanno fermato un quarantenne marocchino senza fissa occupazione, trovato però in possesso di oltre settemila euro in contanti. Una situazione che, anche a ...

Trovato senza vita il cantante Patrick Juvet Scomparso all'età di 70 anni il noto cantante anni '80 Patrick Juvet, trovato senza vita nella sua casa di Barcellona. A darne la notizia l'agenzia France Presse e il manager dell'artista. Ancora scon ...

Virginio , Virginio Simonelli all'anagrafe, lo diceretorica,pretese intellettuali o ... Ho vissuto varie storie in cui, ad un certo punto, mi sonodavanti a un bivio: stare seduto ...... dove abbiamoun operatore locale di avventure anche del gusto, 62°Nord, che conosce ogni ... Vale la pena ricordarlo: mai prenotare un hotelavere ricevuto informazioni specifiche sul ...E’ scattato il controllo. I carabinieri hanno fermato un quarantenne marocchino senza fissa occupazione, trovato però in possesso di oltre settemila euro in contanti. Una situazione che, anche a ...Scomparso all'età di 70 anni il noto cantante anni '80 Patrick Juvet, trovato senza vita nella sua casa di Barcellona. A darne la notizia l'agenzia France Presse e il manager dell'artista. Ancora scon ...