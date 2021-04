Tris Ducati nelle libere in Qatar: Miller davanti a Bagnaia (Di venerdì 2 aprile 2021) LOSAIL (Qatar) (ITALPRESS) – La Ducati sorride dopo il venerdì di prove libere nel Gran Premio di Doha di MotoGP e festeggia la tripletta, trainata da un indiavolato Jack Miller. L’australiano è imprendibile per tutti con il suo 1’53?145 sul circuito di Losail e solamente un grande Francesco Bagnaia riesce a tenere il suo passo, chiudendo con tre decimi di ritardo. ‘Peccò, dopo aver comandato per metà della seconda sessione, si è piazzato davanti a Johann Zarco (+0?392). Completa la festa Ducati il quinto posto di Jorge Martin, l’unica ‘intrusà è la Yamaha di Fabio Quartararo (quarto), mentre Maverick Vinales entra solamente col brivido tra i primi dieci tempi con la nona piazza. E’ una Yamaha che ha creato più di qualche grattacapo a Franco Morbidelli, ko al mattino ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) LOSAIL () (ITALPRESS) – Lasorride dopo il venerdì di provenel Gran Premio di Doha di MotoGP e festeggia la tripletta, trainata da un indiavolato Jack. L’australiano è imprendibile per tutti con il suo 1’53?145 sul circuito di Losail e solamente un grande Francescoriesce a tenere il suo passo, chiudendo con tre decimi di ritardo. ‘Peccò, dopo aver comandato per metà della seconda sessione, si è piazzatoa Johann Zarco (+0?392). Completa la festail quinto posto di Jorge Martin, l’unica ‘intrusà è la Yamaha di Fabio Quartararo (quarto), mentre Maverick Vinales entra solamente col brivido tra i primi dieci tempi con la nona piazza. E’ una Yamaha che ha creato più di qualche grattacapo a Franco Morbidelli, ko al mattino ...

