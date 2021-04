Treno deraglia in un tunnel, è strage: 'Colpa di un camion parcheggiato male' (Di venerdì 2 aprile 2021) Il convoglio era stracolmo: 320 persone viaggiavano in otto carrozze che sono uscite dai binari a Hualien lungo la costa dell'isola di Taiwan: almeno 36 le vittime ma molti feriti ancora bloccati nel . Leggi su today (Di venerdì 2 aprile 2021) Il convoglio era stracolmo: 320 persone viaggiavano in otto carrozze che sono uscite dai binari a Hualien lungo la costa dell'isola di Taiwan: almeno 36 le vittime ma molti feriti ancora bloccati nel .

