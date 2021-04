Treno deraglia in galleria a Taiwan: almeno 36 morti e molti feriti (Di venerdì 2 aprile 2021) almeno 36 persone sono morte e diverse decine sono rimaste ferite a Taiwan nel deragliamento di un Treno all'interno di un tunnel. Secondo il Centro operativo centrale di emergenza del Paese asiatico, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021)36 persone sono morte e diverse decine sono rimaste ferite anelmento di unall'interno di un tunnel. Secondo il Centro operativo centrale di emergenza del Paese asiatico, ...

