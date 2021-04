Treno deraglia a Taiwan: almeno 41 morti e 60 feriti nell’incidente (Di venerdì 2 aprile 2021) Un Treno deraglia a Taiwan in una galleria. Molti i morti e i feriti nel disastro ferroviario. I soccorsi sono resi difficili dai danni arrecati al tunnel ferroviario Un Treno è deragliato in un tunnel ferroviario nella parte orientale di Taiwan questa mattina presto, causando la morte di almeno 41 persone e il ferimento di circa 60. Secondo le autorità locali, i soccorritori sono al lavoro per raggiungere i vagoni nella galleria e prestare soccorso ai superstiti. Ma le operazioni risultano assai difficoltose poiché la galleria risulta gravemente danneggiata dall’incidente. Al momento, i soccorritori hanno trasportato in ospedale i 60 feriti più gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 ora locale (3:30 in ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021) Unin una galleria. Molti ie inel disastro ferroviario. I soccorsi sono resi difficili dai danni arrecati al tunnel ferroviario Unto in un tunnel ferroviario nella parte orientale diquesta mattina presto, causando la morte di41 persone e il ferimento di circa 60. Secondo le autorità locali, i soccorritori sono al lavoro per raggiungere i vagoni nella galleria e prestare soccorso ai superstiti. Ma le operazioni risultano assai difficoltose poiché la galleria risulta gravemente danneggiata dall’incidente. Al momento, i soccorritori hanno trasportato in ospedale i 60più gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 ora locale (3:30 in ...

Agenzia_Ansa : Deraglia un treno in un tunnel a Taiwan, almeno 36 morti #ANSA - fattoquotidiano : Taiwan, deraglia treno: almeno 36 morti e 60 feriti, soccorritori al lavoro - RaiNews : Decine di persone ancora intrappolate tra le lamiere - BreakingItalyNe : TAIWAN: Treno passeggeri deraglia in una galleria dopo collisione con un mezzo caduto sui binari nella contea di Hu… - RPezzucchi : Taiwan, deraglia treno in un tunnel: almeno 36 morti -