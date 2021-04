Treno con 320 passeggeri deraglia in galleria, almeno 36 morti a Taiwan. Altre 72 persone incagliate tra le lamiere (Di venerdì 2 aprile 2021) Gravissimo incidente ferroviario a Taiwan : un Treno è deragliato in un tunnel nell'est del Paese e sono almeno 36 i morti. Una sessantina le persone rimaste ferite e portate in ospedale, mentre oltre ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Gravissimo incidente ferroviario a: unto in un tunnel nell'est del Paese e sono36 i. Una sessantina lerimaste ferite e portate in ospedale, mentre oltre ...

Advertising

sole24ore : Partono i treni «Covid-free»: si sale solo con un tampone negativo. Ecco come funzionano: - enpaonlus : Il padrone di Grisù: 'Da ex ferroviere non mi spiego il gesto del capotreno con il mio gatto'… - N0VECENTO : adesso vi racconto una cosa che mi è successa quando stavo andando al pride di mantova nel 2018. dovevo andarci con… - IlarioGra : RT @ROBZIK: Tragedia a #Taiwan. Un treno con 350 passeggeri deraglia in una galleria. Almeno 36 morti e oltre 60 feriti. Decine di persone… - SlKim : Un litro e mezzo di acqua con il drenante prima di due ore di treno non un’ottima idea -