(Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora una favore dei gestori degli stabilimenti balneari dicon le. Il Tar ha infatti accolto le ragioni dello Stabilimentocontro il Comune di Pomezia per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale n. 1684 del 18/12/2020 avente oggetto la comunicazione di decadenza e in particolare il verbale della Guardia Costiera di, a seguito del quale è stato “riscontrato che la parte ristorazione è gestita dalla SocietàBeach s.r.l. e non dalla titolare della concessione, contravvenendo a quanto prescritto dall’art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e dall’art. 2 dell’ordinanza balneare del Comune di Pomezia” e, in base ...

Advertising

CorriereCitta : Torvaianica. Concessioni demaniali decadute, il Tar accoglie il ricorso del Miami: il ristorante può riaprire - CorriereCitta : Torvaianica, concessioni balneari al bando: aperte le buste, ecco chi ha partecipato -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica Concessioni

Il Caffè.tv

... intorno alle ore 11:30, le buste riguardanti la messa a bando dei primi due stabilimenti balneari dia cui erano state revocate le, per mancato versamento dei canoni o per (...Non solobalneari scadute o bandi contestati. Riguardo alle spiagge dile polemiche riguardano anche altro, come ad esempio l'ex stabilimento Las Vegas, all'altezza del passo a mare n. ...Vanno a bando pubblico altre due note concessioni demaniali marittime di Torvaianica. Come il Caffè ha annunciato la scorsa settimana - e come ha detto ai giornalisti lo stesso sindaco di Pomezia a gi ...Sono state aperte questa mattina presso il Comune di Pomezia, intorno alle ore 11:30, le buste riguardanti la messa a bando dei primi due stabilimenti balneari di Torvaianica a cui erano state revocat ...