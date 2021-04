Torino | tutti negativi i tamponi fatti ai nazionali Il comunicato

Advertising

JoseCarlosRRuiz : Sorvolano #Italia e andranno oltre, palloni portatori di vita, con la rivendicazione unitaria della… - forumJuventus : [GdS] Dybala prosegue il suo programma: la Joya dovrebbe tornare a disposizione il 3 aprile nel Derby col Torino ??… - Robdelirob : RT @Umby_1982: @PastoreFrance A Torino, sono tutti vuoti - tropasuka : RT @Mariagenn59: Diletta fa gli auguri a tutti e da’ appuntamento a domani a Torino per la partita del derby Torino-Juventus alle ore 18 ????… - carmen35570973 : RT @Mariagenn59: Diletta fa gli auguri a tutti e da’ appuntamento a domani a Torino per la partita del derby Torino-Juventus alle ore 18 ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tutti

TUTTO mercato WEB

... mentre Pirlo quasi certamente li metterà fuori rosa almeno per il derby con il. - Un tempo ...gli azzurri sono stati messi in quarantena e anche se negativi al primo test e perfettamente ...Tamponinegativi per i calciatori delreduci dagli impegni delle rispettive Nazionali: ecco il comunicato del club ...Lo afferma Daniele Lonardo, presidente del Gruppo giovani dell’Ucid di Torino, spiegando l’adesione al tavolo ... la speranza ed il coraggio di continuare a lottare nel presente per il domani di tutti ...Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala si è soffermato sulla lotta Scudetto: "Alla ripresa del campionato, vedremo quanto avranno pesato le gare di qualificazione ...