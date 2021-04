Torino | tentazione tridente | Verdi con Sanabria e Belotti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Davide Nicola studia le mosse anti-Juventus e una di queste potrebbe essere iloffensivo conMeno uno al Derby della Mole trae Juventus e l’allenatore granata Davide Nicola sta studiando le mosse per mettere in difficoltà i bianconeri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico starebbe pensando di proporre dal primo minuto ilin attacco formato da. Nei pensieri di Nicola, infatti, c’è quello di approfittare delle difficoltà della difesa della Juventus che vedrà le assenze di Bonucci e Demiral causa Covid-19. C’è poi il motivo psicologico: ovvero far capire ai bianconeri di voler puntare sin da subito al bottino pieno. Leggi su Calcionews24.com

Calcio News 24

Davide Nicola studia le mosse anti - Juventus e una di queste potrebbe essere il tridente offensivo con Belotti, Sanabria e Verdi Meno uno al Derby della Mole tra Torino e Juventus e l'allenatore granata Davide Nicola sta studiando le mosse per mettere in difficoltà i bianconeri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico starebbe pensando di proporre dal primo minuto il tridente in attacco formato da Belotti, Sanabria e Verdi. Nei pensieri di Nicola, infatti, c'è quello di approfittare delle difficoltà della difesa della Juventus che vedrà le assenze di Bonucci e Demiral causa Covid-19. C'è poi il motivo psicologico: ovvero far capire ai bianconeri di voler puntare sin da subito al bottino pieno.