Torino-Scafati | data | orario | tv e diretta streaming Final Eight Coppa Italia A2 2021

Il quarto quarto di Finale mette contro Reale Mutua Torino e Givova Scafati, sfida che offrirà la chance per staccare il pass per la semiFinale delle Final Eight 2021 di Coppa Italia di Serie A2. I piemontesi sono sicuramente una delle realtà più forti del panorama cestistico di Serie A2, nonostante i problemi legati al covid-19 che negli scorsi mesi hanno interessato anche il parco atleti. La pausa di domenica scorsa, tuttavia, ha permesso al quintetto gialloblù di recuperare energie fisiche e mentali in vista della competizione. L'appuntamento è fissato alle ore 21.00 con copertura streaming che è affidata al canale streaming di LNP.

