Torino-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Andrea Pirlo VIDEO

Advertising

ZZiliani : E insomma, poichè - come racconta la #Gazzetta - alla festicciola erano presenti altri giocatori della #Juventus ol… - juventusfc : Merih Demiral è rientrato a Torino - - juventusfc : Training Center | Al lavoro verso #ToroJuve ??? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #TorinoJuve #Pirlo: “Dybala, Arthur e McKennie non sono convocati per il derby” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Szczesny, gli azzurri e gli altri: apprensione tamponi, fiato sospeso per il derby -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juventus

(agg Michela Colombo) Diretta/ SassuoloPrimavera (risultato 0 - 0) streaming video tv: in ... contro Inter e. A quota 23 appaiato al sesto posto del Genoa in zona play off, così come i ...Lo ha annunciato Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del derby fra. I tre giocatori sono stati multati perchè sorpresi a cena a casa dello statunitense, in violazione ...Il derby di Torino mai come quest'anno sarà decisivo per le due squadre, che hanno bisogno dei tre punti, una per la salvezza e l'altra per avere la certezza di entrare nella ...“Arthur, McKennie e Dybala “non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo e vedremo quando”. Lo ha annunciato Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del derb ...