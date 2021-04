Torino-Juventus | quella fantastica punizione di Pirlo… VIDEO

Advertising

ZZiliani : E insomma, poichè - come racconta la #Gazzetta - alla festicciola erano presenti altri giocatori della #Juventus ol… - juventusfc : Merih Demiral è rientrato a Torino - - juventusfc : Training Center | Al lavoro verso #ToroJuve ??? - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Torino-#Juve, tocca a #Chiellini e #DeLigt: titolari nel derby - tuttosport : Torino-#Juve, tocca a #Chiellini e #DeLigt: titolari nel derby -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juventus

...una pausa per colpa di un accidente contro la, ha deciso di scaldarsi per ritrovarsi carico proprio con la Vecchia Signora, con la quale c'è un appuntamento rinviato da sei mesi a, ...Per questo le due partite dei prossimi cinque giorni, controe Napoli, per Pirlo sono fondamentali. La società lo ha confermato a tutti i livelli, anche con le parole del vice presidente Pavel ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...Torino-Juventus non è mai una gara normale soprattutto per i granata, parte debole secondo i numeri nella stracittadina sabauda. La sfida del Grande Torino può offrire risposte importanti sul momento ...