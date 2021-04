Torino-Juventus, Pirlo senza indugi: “McKennie, Dybala e Arthur esclusi dai convocati per il derby. Bisogna dare un segnale” (Di venerdì 2 aprile 2021) Alla vigilia del "derby della Mole" tra Torino e Juventus, Andrea Pirlo ufficializza in conferenza stampa l'esclusione punitiva dalla lista dei convocati in casa biancconera di McKennie, Arthur e Dybala. I tre calciatori si sono, loro malgrado, resi protagonisti di un autogol etico e disciplinare partecipando all'ormai famosa cena organizzata a casa del centrocampista statunitense nel mancato rispetto delle norme anti Covid 19 in una fase di preoccupante pandemia su scala mondiale. Eloquenti le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus che è tornato, visibilmente infastidito, sulla vicenda che ha coinvolto i tre componenti della rosa bianconera.Juventus, Amauri show: “Pogba bianconero? Come se io ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) Alla vigilia del "della Mole" tra, Andreaufficializza in conferenza stampa l'one punitiva dalla lista deiin casa biancconera di. I tre calciatori si sono, loro malgrado, resi protagonisti di un autogol etico e disciplinare partecipando all'ormai famosa cena organizzata a casa del centrocampista statunitense nel mancato rispetto delle norme anti Covid 19 in una fase di preoccupante pandemia su scala mondiale. Eloquenti le dichiarazioni dell'allenatore dellache è tornato, visibilmente infastidito, sulla vicenda che ha coinvolto i tre componenti della rosa bianconera., Amauri show: “Pogba bianconero? Come se io ...

