Torino-Juventus, Pirlo: "Dybala, Arthur e McKennie non convocati. Dobbiamo dare l'esempio"

Torino-Juventus, Andrea Pirlo in conferenza stampa: "Non abbiamo affrontati altri argomenti". Torino – Vigilia di Torino-Juventus per Andrea Pirlo. Il tecnico in conferenza stampa ha presentato il Derby della Mole, sfida in programma alle 18 sabato 3 aprile. 

Torino-Juventus, la conferenza stampa di Andrea Pirlo

In conferenza stampa Pirlo ha annunciato le decisioni su Dybala, McKennie e Arthur: "I tre non sono convocati e torneranno a lavorare con il tempo. Non ne abbiamo parlato, anche perché molti sono tornati da poco. Sappiamo che per noi si apre un momento importante. La decisione sui tre l'ho presa io, il resto lo ha ..."

