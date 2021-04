Torino-Juventus, i convocati da Pirlo: esclusi Dybala, McKennie e Arthur. Ci sono Alex Sandro e Ramsey (Di venerdì 2 aprile 2021) La lista dei giocatori convocati da Andrea Pirlo per Torino-Juventus, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 22 giocatori per la sfida dell’Olimpico Grande Torino. Out Buffon (squalificato), Demiral e Bonucci (positivi) e il trio formato da Dybala, Arthur e McKennie (come annunciato dallo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa. Tornano Ramsey e Alex Sandro dagli infortuni e Cuadrado dalla squalifica; aggregati gli U23 Israel, De Marino e Correia. Di seguito l’elenco completo. Our Derby della Mole squad list #ToroJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/hIiI3tDg9z — JuventusFC (@Juventusfcen) April 2, ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) La lista dei giocatorida Andreaper, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 22 giocatori per la sfida dell’Olimpico Grande. Out Buffon (squalificato), Demiral e Bonucci (positivi) e il trio formato da(come annunciato dallo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa. Tornanodagli infortuni e Cuadrado dalla squalifica; aggregati gli U23 Israel, De Marino e Correia. Di seguito l’elenco completo. Our Derby della Mole squad list #ToroJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/hIiI3tDg9z —FC (@fcen) April 2, ...

Advertising

ZZiliani : E insomma, poichè - come racconta la #Gazzetta - alla festicciola erano presenti altri giocatori della #Juventus ol… - juventusfc : Merih Demiral è rientrato a Torino - - juventusfc : Training Center | Al lavoro verso #ToroJuve ??? - calciomercatoit : ??#TorinoJuventus - #Pirlo non cambia idea: fuori #Arthur, #Dybala e #McKennie - 63Miluna : RT @GoalItalia: #TorinoJuve, tutto come previsto ?? Fuori Dybala, Arthur e McKennie ? Dentro tanti giovani ? -