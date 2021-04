Tommaso Zorzi saluta la figlia di Paolo Bonolis: il loro legame (Di venerdì 2 aprile 2021) Tommaso Zorzi ha salutato in diretta la figlia di Paolo Bonolis nel corso della sesta puntata dell’Isola dei famosi, in che rapporti sono lui e Silvia Durante la sesta puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 aprile 2021)hato in diretta ladinel corso della sesta puntata dell’Isola dei famosi, in che rapporti sono lui e Silvia Durante la sesta puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Costanzo : State seguendo la “Rassegna Stramba” di @tommaso_zorzi? ?? #MaurizioCostanzoShow - MediasetPlay : Buon compleanno @tommaso_zorzi ?? È andata da Dio, no? ?? #Isola - Costanzo : “Credo che il successo sia il canto delle sirene” @tommaso_zorzi #MaurizioCostanzoShow - kogane_keith28 : RT @giacomourtis: AUGURI PAZZESKA MILANO @tommaso_zorzi ???? - Gabrip4 : @tommaso_zorzi Buon compleanno Tommy, tutto l'amore del mondo per te, e comunque non sarebbe abbastanza. #tzturns26 ?? -