Tommaso Zorzi compleanno | la dedica speciale di Francesco Oppini Foto

Advertising

Costanzo : State seguendo la “Rassegna Stramba” di @tommaso_zorzi? ?? #MaurizioCostanzoShow - redazioneiene : Buon compleanno @Tommaso_Zorzi! ?? Che i nostri auguri arrivino direttamente a l’#isola e occhio che #LeIene e la… - MediasetPlay : Buon compleanno @tommaso_zorzi ?? È andata da Dio, no? ?? #Isola - mel_cri : Auguriiiiii #tommy @tommaso_zorzi #tzday - duecuoriallora : RT @mtvitalia: Buon compleanno a Tommaso Zorzi! ?? Lo festeggiamo tornando a dove tutto è iniziato, per applaudire quanta incredibile strada… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... rimangono ancora ben celati il nome vero e l'età (anche se in una conversazione con Andrea Zelletta al GfVipsi è riferito a lei come Monica, nome da MYSS Keta citato anche in una ...In studio, inoltre, i tre opinionisti de "L'Isola dei famosi": Elettra Lamborghini,e Iva Zanicchi. Infine, saranno ospiti del talk show: Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, protagonisti ...Galeotto fu uno Spritz. Il volto di MYSS Keta non è più misterioso. E' stato il settimanale "Vero" a pubblicare le foto della cantante senza la mascherina. Colpa appunto di un aperitivo preso con un a ...Tommaso Zorzi compie oggi 26 anni. Il vincitore del GF Vip 5 ha ricevuto, fin dalle prime ore del giorno, gli auguri e il sostegno dai parte dei suoi milioni di fan. Tra tutti, però, ce n’è ...