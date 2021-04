TIM Party, dentro l’uovo di Pasqua GIGA illimitati per tre giorniHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) TIM Party torna ad offrire GIGA gratis dopo aver proposto analoghe iniziative per la Festa della donna e del papà. Per avere GIGA illimitati per 3 giorni la condizione è essere ovviamente iscritti al programma di fidelizzazione di TIM ed essere clienti ricaricabili con offerta dati a pagamento e a tempo indeterminato attiva. Per partecipare all’iniziativa è necessario farne richiesta manualmente tramite sito o app MyTIM. L’offerta sarà attivata entro 48 ore: è sempre possibile conoscere lo stato della richiesta da app o sito ufficiale o, in alternativa, chiamando il numero gratuito 409161. L’offerta scadrà inderogabilmente e in modo automatico alle 23:59 del terzo giorno, dopo di che verrà riattivato il contatore dei GIGA previsti nella propria offerta. I GIGA possono essere ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) TIMtorna ad offriregratis dopo aver proposto analoghe iniziative per la Festa della donna e del papà. Per avereper 3 giorni la condizione è essere ovviamente iscritti al programma di fidelizzazione di TIM ed essere clienti ricaricabili con offerta dati a pagamento e a tempo indeterminato attiva. Per partecipare all’iniziativa è necessario farne richiesta manualmente tramite sito o app MyTIM. L’offerta sarà attivata entro 48 ore: è sempre possibile conoscere lo stato della richiesta da app o sito ufficiale o, in alternativa, chiamando il numero gratuito 409161. L’offerta scadrà inderogabilmente e in modo automatico alle 23:59 del terzo giorno, dopo di che verrà riattivato il contatore deiprevisti nella propria offerta. Ipossono essere ...

