“Ti ammazziamo la famiglia”, minacce via mail al ministro Speranza: quattro indagati (Di venerdì 2 aprile 2021) “Tu vuoi affamare l’Italia, invece che il lockdown ti ammaiamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo”. Sono solo alcune delle minacce di morte inviate via mail da anonimi al ministro Speranza, tra ottobre del 2020 e gennaio del 2021. Grazie alle indagini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) “Tu vuoi affamare l’Italia, invece che il lockdown ti ammaiamo lae poi ti spelliamo vivo”. Sono solo alcune delledi morte inviate viada anonimi al, tra ottobre del 2020 e gennaio del 2021. Grazie alle indagini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

marcofurfaro : 'Ti ammazziamo la famiglia, ti spelliamo vivo'. 'Sei da schiacciare, da ammazzare'. 'Ci vedremo in tribunale o in o… - MediasetTgcom24 : 'Ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail a Roberto Speranza: 4 indagati #speranza - repubblica : 'Invece che il lockdown ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail al ministro Speranza: quattro indagati - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: 'Ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail a Roberto Speranza: 4 indagati #speranza - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: 'Ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail a Roberto Speranza: 4 indagati #speranza -