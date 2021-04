The Witcher: Blood Origins, Netflix annuncia il prequel e la sinossi ufficiale della serie originale (Di venerdì 2 aprile 2021) Lo showrunner della nuova serie prequel The Witcher: Blood Origins ha condiviso la sceneggiatura della nuova avventura antecedente ai fatti che narrano la storia di Geralt di Rivia. Inoltre, Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale dello show. Dettagli e trama della nuova serie prequel The Witcher: Blood Origins. Come è nato il mondo di Geralt di Rivia? The Witcher: Blood Origins si limiterà a raccontare alcuni dettagli e retroscena della storia principale, ma che saranno altrettanto importanti per comprendere a pieno il mondo creato da Andrezj ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 aprile 2021) Lo showrunnernuovaTheha condiviso la sceneggiaturanuova avventura antecedente ai fatti che narrano la storia di Geralt di Rivia. Inoltre,ha diffuso ladello show. Dettagli e tramanuovaThe. Come è nato il mondo di Geralt di Rivia? Thesi limiterà a raccontare alcuni dettagli e retroscenastoria principale, ma che saranno altrettanto importanti per comprendere a pieno il mondo creato da Andrezj ...

Advertising

Stay_Nerd : The Witcher: Blood Origins – le riprese del prequel inizieranno a Maggio - Asgard_Hydra : The Witcher: Blood Origins, annunciato l'inizio delle riprese e la sinossi ufficiale - _vivodilibri_ : Hanno finito di registrare la seconda stagione di the Witcher?? - babyloncandIe : Hanno finito di girare la seconda stagione di the witcher. Uscite la data. Ora. #TheWitcher2 #TheWitcherNetflix - SiMoNeInCeL : @maguzzolo devastante. Tra The Witcher III Goty, Dark Souls III Deluxe e Metro Exodus Gold direi che la cifra si raggiunge easy! -