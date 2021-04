The Witcher: Blood Origin, il prequel targato Netflix nella sinossi ufficiale (Di venerdì 2 aprile 2021) Lo scorso anno Netflix aveva annunciato una mini serie prequel di The Witcher, chiamata The Witcher: Blood Origin. Ora sappiamo qualche piccolo dettaglio in più: innanzitutto la serie consterà 6 episodi in totale e le riprese inizieranno a maggio nelle Isole Canarie. Oltre a questo, possiamo dare inoltre uno sguardo alla sinossi ufficiale: Blood Origin sarà una serie limitata in sei parti e un prequel di The Witcher. Ambientato in un mondo elfico 1.200 anni prima del mondo di The Witcher, lo spettacolo traccerà le Origini del primissimo Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) Lo scorso annoaveva annunciato una mini seriedi The, chiamata The. Ora sappiamo qualche piccolo dettaglio in più: innanzitutto la serie consterà 6 episodi in totale e le riprese inizieranno a maggio nelle Isole Canarie. Oltre a questo, possiamo dare inoltre uno sguardo allasarà una serie limitata in sei parti e undi The. Ambientato in un mondo elfico 1.200 anni prima del mondo di The, lo spettacolo traccerà lei del primissimoe gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di ...

Advertising

Eurogamer_it : Pubblicata la sinossi ufficiale di #TheWitcherBloodOrigin. - Peter_0T : Ho giocato cinque minuti a The Witcher 3( il tutorial) e già lo amo. - marachute30 : oggi un solo obiettivo: finire heavy rain per giocare the witcher PUNTO NON CI SONO SCUSE - zazoomblog : The Witcher: Blood Origins Netflix annuncia il prequel e la sinossi ufficiale della serie originale - #Witcher:… - Stay_Nerd : The Witcher: Blood Origins – le riprese del prequel inizieranno a Maggio -