The Star Wars Vintage Collection, in arrivo su Disney Plus gli show e i cartoni animati classici della saga (Di venerdì 2 aprile 2021) Disney Plus sta per ricevere un grande afflusso di show e film classici di Star Wars nella nuova aggiunta “Star Wars Vintage Collection“, che porta il contenuto retrò di Star Wars nella piattaforma di streaming Disney. L’aggiunta di spicco è sicuramente il corto animato The Story of the Faithful Wookiee – che notoriamente ha visto l’introduzione del personaggio preferito dai fan Boba Fett come parte del famigerato Star Wars Holiday Special, andato in onda nel 1978 e mai più rilasciato. Il corto aveva precedentemente visto la luce come Easter Egg nel box in Blu-ray del 2011 dei primi sei film di Star ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 aprile 2021)sta per ricevere un grande afflusso die filmdinella nuova aggiunta ““, che porta il contenuto retrò dinella piattaforma di streaming. L’aggiunta di spicco è sicuramente il corto animato The Story of the Faithful Wookiee – che notoriamente ha visto l’introduzione del personaggio preferito dai fan Boba Fett come parte del famigeratoHoliday Special, andato in onda nel 1978 e mai più rilasciato. Il corto aveva precedentemente visto la luce come Easter Egg nel box in Blu-ray del 2011 dei primi sei film di...

