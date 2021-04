The Horse Boy: il documentario stasera su La F per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo (Di venerdì 2 aprile 2021) La F trasmetterà il 2 aprile alle ore 19.10 il documentario The Horse Boy in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Il documentario The Horse Boy - Ippoterapia per mio figlio sarà trasmesso sugli schermi di La F nella serata di stasera, venerdì 2 aprile, alle ore 19.10 in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Il lungometraggio racconta la storia della famiglia Isaacson e del loro viaggio dal Texas alla Mongolia in cerca di una cura per Rowan, il figlio autistico, con la speranza che la natura, lo sciamanesimo e l'ippoterapia aiutino il loro bambino. Nell'aprile 2004, come viene raccontato in The Horse Boy, a Rowan Isaacson ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) La F trasmetterà il 2 aprile alle ore 19.10 ilTheBoy in occasione dellaper lasull'autismo. IlTheBoy - Ippoterapia per mio figlio sarà trasmesso sugli schermi di La F nella serata di, venerdì 2 aprile, alle ore 19.10 in occasione dellaper lasull'autismo. Il lungometraggio racconta la storia della famiglia Isaacson e del loro viaggio dal Texas alla Mongolia in cerca di una cura per Rowan, il figlio autistico, con la speranza che la natura, lo sciamanesimo e l'ippoterapia aiutino il loro bambino. Nell'aprile 2004, come viene raccontato in TheBoy, a Rowan Isaacson ...

