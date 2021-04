Tg Politico Parlamentare | edizione del 2 aprile 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 2 aprile 2021) Da domani a lunedì scatta la zona rossa in tutta Italia: sarà una stretta simile a quella di Natale. Salvo il pranzo con i familiari, è vietata la consueta gita fuori porta di Pasquetta. In questi tre giorni sarà possibile andare in visita da amici e parenti all’interno della regione di residenza e solo una volta al giorno. Chiusi bar e ristoranti che potranno lavorare con l’asporto e le consegne. Si potrà andare nelle seconde case, eccetto nelle Regioni che l’hanno espressamente vietato, a patto che a spostarsi sia un nucleo familiare e l’abitazione sia stata affittata o acquistata prima del 14 gennaio scorso. Via libera per i viaggi all’estero, però al ritorno saranno necessari due tamponi e una quarantena di cinque giorni. PIANO VACCINALE, LE REGIONI ACCELERANO