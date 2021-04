Terrore sul treno Roma-Lido, i cavi elettrici si staccano e bruciano il vagone | VIDEO (Di venerdì 2 aprile 2021) Paura sulla Roma Lido quando, tra Torrino e Vitinia, i cavi elettrici che alimentano la tratta si sono staccati per un guasto e, collassando, sono caduti sui vagoni su un treno in corsa verso Ostia, bruciando la parte superiore di due convogli. Una volta che il macchinista ha fermato il treno, i passeggeri sono letteralmente fuggiti: chi sui binari, chi sul lato delle sterpaglie che dividono la ferrovia dalla via Ostiense. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale del 118 e di Atac. I pompieri hanno anche spento dei piccoli roghi causati dalla reazione del guasto del cavo elettrico a contatto con le sterpaglie. Molta la paura, fortunatamente però nessuno è rimasto ferito. #Roma: caos #RomaLido, ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Paura sullaquando, tra Torrino e Vitinia, iche alimentano la tratta si sono staccati per un guasto e, collassando, sono caduti sui vagoni su unin corsa verso Ostia, bruciando la parte superiore di due convogli. Una volta che il macchinista ha fermato il, i passeggeri sono letteralmente fuggiti: chi sui binari, chi sul lato delle sterpaglie che dividono la ferrovia dalla via Ostiense. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale del 118 e di Atac. I pompieri hanno anche spento dei piccoli roghi causati dalla reazione del guasto del cavo elettrico a contatto con le sterpaglie. Molta la paura, fortunatamente però nessuno è rimasto ferito. #: caos #, ...

paolorm2012 : Caos, paura e fiamme nella Capitale: terrore per l'incendio sul treno Roma-Lido - infoitinterno : Roma-Lido, terrore sul trenino: si staccano i cavi elettrici. Esplosioni e fiamme sui binari, passeggeri in fuga - infoitinterno : Roma, incendio sul treno per Ostia: si stacca il cavo elettrico, boato e terrore. Immagini impressionanti