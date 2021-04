Terribile incidente ferroviario | deraglia treno pieno di passeggeri 36 morti e 60 feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021). Per cause ancora da accertare unto all’uscita di una galleria. Pesantissimo il bilancio di 36e 60. Numeri purtroppo provvisori e destinati ad aumentare. Anche ora i soccorsi sono al lavoro per raggiungere quattro vagoni all’interno della galleria, che è gravemente danneggiata e di difficile accesso. Il convoglio, composto da otto carrozze, stava trasportando circa 350. L’ipotesi più probabile riferita dalle autorità locali è che a causare ilmento della motrice possa essere stata una collisione con un mezzo che ostruiva i binari. Nelle prossime ora se ne saprà di più. La circolazione ferroviaria nell’area è stata bloccata e non è stato comunicato al ...