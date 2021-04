Terminato in Abruzzo il ritiro nazionale paraciclismo con il pensiero a Alex Zanardi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Chieti - Al termine dela Francavilla al Mare (Chieti) dellaitaliana dinon poteva mancare unper: "per noi rappresenta tanto - spiega il capitano Pierpaolo Addesi - è un amico importante, la situazione non è delle migliori, ma è un lottatore. A me e a tutti noi dellamanca molto". Anche il ct azzurro Mario Valentini dedica un: "Undici anni insieme a noi con la nostraè un grande lottatore, è uno di noi ma sono sicuro che diventerà il simbolo del nostro movimento paralimpico". La preparazione e la programmazione dellaitaliana verso le Paralimpiadi di Tokyo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terminato Abruzzo

ChietiToday

... direttamente o attraverso le aziende, per le regioni:, Alto Adige, Basilicata, Calabria, ... E con oggi il Fondo degli Artigiani hala trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle ...Oltre alla Lombardia, il sistema è stato adottato anche in Calabria, Sicilia, Marche,e ... si parte con le prenotazioni delle persone che hanno tra 70 e 79 anni, una voltail turno ...Al termine del ritiro a Francavilla al Mare (Chieti) della nazionale italiana di paraciclismo non poteva mancare un pensiero per Alex Zanardi: "Alex per noi rappresenta tanto - spiega il capitano ...“Volo cognoscere questo paese” che “tiene tante cose belle a vederse”: sono queste le parole con cui Leonardo da Vinci si riferisce a Sulmona alla vigilia del suo viaggio in terra d’Abruzzo, compiuto ...