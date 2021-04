Terminato in Abruzzo il ritiro nazionale paraciclismo con il pensiero a Alex Zanardi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Chieti - Al termine dela Francavilla al Mare (Chieti) dellaitaliana dinon poteva mancare unper: "per noi rappresenta tanto - spiega il capitano Pierpaolo Addesi - è un amico importante, la situazione non è delle migliori, ma è un lottatore. A me e a tutti noi dellamanca molto". Anche il ct azzurro Mario Valentini dedica un: "Undici anni insieme a noi con la nostraè un grande lottatore, è uno di noi ma sono sicuro che diventerà il simbolo del nostro movimento paralimpico". La preparazione e la programmazione dellaitaliana verso le Paralimpiadi di Tokyo ...

Il Capoluogo

