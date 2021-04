Tennis | Volandri | “Sinner pronto all’esordio in Coppa Davis E Fognini sarà il nostro leader”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il neocapitano azzurro diFilipposi ritrova tra le mani una serie di tesori da maneggiare con cura nei prossimi mesi. A cominciare dal semifinalista al Masters 1000 di Miami, Jannikal debutto con l’Italia. “Haun potenziale immenso. Plurivincitore Slam? Non posso garantirlo, ma grazie a Piatti e alle sue doti arriverà in alto. Sono stato a Bordighera a parlare con Riccardo: non dovrò insistere per averlo in, cinei tempi giusti“, ha detto l’exta al Corriere della Sera.non dimentica anche gli altri alfieri delitaliano. “Matteo Berrettini ha solo 24 anni, gli infortuni non gli danno pace ma ha le spalle larghe: ha lavorato sulla mente, è cresciuto e ...