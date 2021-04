Tennis, Atp Miami: impresa pazzesca di Sinner che batte Bautista Agut e va in finale (Di venerdì 2 aprile 2021) Ai Masters 1000 di Miami Jannik Sinner fa una impresa straordinaria. Battuto lo spagnolo Bautista Agut numero 10 al mondo con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4. Prima finale master 1000 per l’italiano che ha chiuso la partita in due ore e 29’. Domenica giocherà la prima finale in questa categoria contro il vincente dell'altra semifinale. Sinner ha dimostrato di essere un giocatore di grande livello nonostante i suoi 19 anni. Ha giocato alla pari con un grande avversario battendolo per la seconda volta in quindici giorni. L'italiano supera Stan Wawrinka piazzandosi al numero 21 del ranking mondiale.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/murattaskolu/status/1378072915871141894"MATCH - A Miami ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Ai Masters 1000 diJannikfa unastraordinaria. Battuto lo spagnolonumero 10 al mondo con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4. Primamaster 1000 per l’italiano che ha chiuso la partita in due ore e 29’. Domenica giocherà la primain questa categoria contro il vincente dell'altra semiha dimostrato di essere un giocatore di grande livello nonostante i suoi 19 anni. Ha giocato alla pari con un grande avversariondolo per la seconda volta in quindici giorni. L'italiano supera Stan Wawrinka piazzandosi al numero 21 del ranking mondiale.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/murattaskolu/status/1378072915871141894"MATCH - A...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI, SINNER IN SEMIFINALE BATTUTO IN DUE SET BUBLIK (7-6, 6-4) ??… - SkySport : ?? SINNER PER IL SOGNO ?? Alle 19 la semifinale contro Bautista Agut ?? Su Sky Sport Uno ?? - Eurosport_IT : Una serata da CAMPIONE! ?????? In due ore e mezza, Sinner batte Bautista Agut in tre set equilibrati e conquista la p… - Luca21013415 : RT @Eurosport_IT: Una serata da CAMPIONE! ?????? In due ore e mezza, Sinner batte Bautista Agut in tre set equilibrati e conquista la prima f… - marcomagliano22 : RT @Gazzetta_it: Straordinario #Sinner! Che impresa: rimonta Bautista e vola in finale al Masters 1000 di #Miami -