Tennis: Alexander Zverev wild card a Marbella nell'ATP 250 con Fabio Fognini (Di venerdì 2 aprile 2021) Alexander Zverev è il terzo giocatore a ricevere una wild card all'ATP 250 di Marbella. Il tedesco, che è uscito presto a Miami (sconfitto all'esordio dal finlandese Emil Ruusuvuori in tre set), comincia dunque dalla Spagna la sua stagione sulla terra rossa. Zverev, attuale numero 7 del ranking, ma che sarà numero 6 da lunedì per la perdita di 500 punti di Roger Federer (che difendeva il titolo, ma sfrutta la regola temporanea per cui resta il 50% del punteggio), si aggiunge a un ricco campo partenti e diventa anche testa di serie numero 1. Al torneo parteciperà anche il russo Andrey Rublev, uno dei giocatori che più ha mostrato crescita negli ultimi 18 mesi e che, dovesse riuscire a vincere in Florida, diventerebbe numero 7 del ranking a soli 50 punti da ...

