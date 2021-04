Tencent brevetta un suo controller di gioco che è un ibrido tra Xbox e PlayStation

(Di venerdì 2 aprile 2021) Proprio il mese scorso è emerso un brevetto perrelativo a una console didalle fattezze di un Nintendo Switch. Bene, non si può avere una console disenza un, giusto? A quanto pare anche il brevetto per undiè emerso online e ha un non so che di familiare. Originariamente inviate il 17 novembre 2020, le immagini delsono state rivelate: sembra proprio un unione tra i duepiù famosi, quelli di. Proprio come le levette deldi Microsoft, quelle del dispositivo disono anch'esse asimmetriche, mentre al centro spicca un touchpad praticamente uguale a quello ...

