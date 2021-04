Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: proposta di matrimonio al Fürstenhof (Di venerdì 2 aprile 2021) A Tempesta d'amore non mancano mai i colpi di scena e le novità, ma prossimamente, come annunciano le anticipazioni tedesche, al Fürstenhof accadrà qualcosa di davvero inaspettato che lascerà a bocca aperta Selina von Thalheim. La donna è arrivata in hotel per fare da madrina al raduno di auto d'epoca organizzato da Werner per risollevare le sorti dell'albergo, vittima dei sabotaggi di Ariane, e ha subito fatto breccia nel cuore di Christoph. Tuttavia, dopo aver flirtato con la donna, il Saalfeld ha scoperto con sgomento che Selina è la migliore amica della Kalenberg e quindi ha deciso di mantenere le distanze. I suoi buoni propositi, però, verranno presto mandati all'aria dal momento che tra i due scoppierà un grande amore che nemmeno le scaltre e astute manovre di Ariane ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 aprile 2021) Ad'non mancano mai i colpi di scena e le novità, ma prossimamente, come annunciano le, alaccadrà qualcosa di davvero inaspettato che lascerà a bocca aperta Selina von Thalheim. La donna è arrivata in hotel per fare da madrina al raduno di auto d'epoca organizzato da Werner per risollevare le sorti dell'albergo, vittima dei sabotaggi di Ariane, e ha subito fatto breccia nel cuore di Christoph. Tuttavia, dopo aver flirtato con la donna, il Saalfeld ha scoperto con sgomento che Selina è la migliore amica della Kalenberg e quindi ha deciso di mantenere le distanze. I suoi buoni propositi, però, verranno presto mandati all'aria dal momento che tra i due scoppierà un grandeche nemmeno le scaltre e astute manovre di Ariane ...

