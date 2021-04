Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Robert alla riconquista di Vanessa! E lei…

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 2 aprile 2021) Doveva essere solo una “piacevole distrazione” e invece si è trasformata in una vera e propria relazione, anche se sbilanciata. È così, quando nelle prossime puntatedila storia tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) eSaalfeld (Lorenzo Patané) terminerà improvvisamente, entrambi si renderanno conto di non poter semplicemente rinunciare l’una all’altro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!puntate: Vanessa lasciapresenta Vanessa ad un’amico come una collega,© ARD/Christof ArnoldAll’inizio aveva accettato di stare al fianco ...