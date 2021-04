Telemarketing selvaggio | sanzione da 4 milioni e mezzo per Fastweb Il Garante per la privacy | “Importanti criticità”

(Di venerdì 2 aprile 2021) L’Autoritàper laha ordinato ail pagamento di unadi oltre 4e 500mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali didi utenti a fini di, il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. L’attività istruttoria, ora conclusa, era scattata dopo centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continue telefonate promozionali di servizi di telefonia e internet offerti daeffettuate senza il loro consenso. Gli accertamenti svolti dall’Autorità hanno evidenziato“di sistema”, riconducibili al complesso dei trattamenti effettuati danei confronti sia dell’intera base clienti ...

Telemarketing selvaggio

